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Son dakika! Ankara’da rüşvet operasyonu: 47 gözaltı kararı

Ankara Valiliği'ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda görevli 19 kamu görevlisi ve ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri ileri sürülen 28 şüpheli olmak üzere toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

12:42 -
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Son dakika! Ankara’da rüşvet operasyonu: 47 gözaltı kararı

Ankara Valiliği’ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevli 19 kamu görevlisi ile kurum tarafından yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri ileri sürülen 28 şüpheli takibe alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “rüşvet” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 37 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor. (İHA)

Ankara gözaltı rüşvet son dakika
Son güncelleme: 13:06 08.09.2020
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