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Son dakika… Ankara’da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

Ankara'da, IŞİD terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

09:34 -
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Son dakika… Ankara’da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, merkez ilçeleri ve Polatlı ilçesinde IŞİD terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 15 Irak, 4 Suriye uyruklu olmak üzere 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 10 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edileceği öğrenildi. (DHA)

Ankara çatışma gözaltı IŞİD son dakika Terör terör örgütü
Son güncelleme: 10:18 06.08.2020
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