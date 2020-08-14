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Son dakika… Ankara’da orman yangını!

Ankara'nın Mamak ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

16:55 -
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Son dakika… Ankara’da orman yangını!

Yangın, saat 16.00 sıralarında Mamak Hüseyin Gazi Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Evlere yakın bir noktada bulunan Hüseyin Gazi Türbesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN BİR ANDA BÜYÜDÜ

Çam ağaçları ile kuru otların bulunduğu alanda çıkan yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de olay yerine gelerek çalışmalara destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. DHA

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Son güncelleme: 17:09 14.08.2020
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