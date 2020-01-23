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Son dakika: Ankara depremle uyandı! Ankara’da 2 deprem peş peşe… Son depremler listesi

Ankara'da 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi ve Ankara depremine dair detaylar...

07:02 -
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Son dakika: Ankara depremle uyandı! Ankara’da 2 deprem peş peşe… Son depremler listesi

İlk deprem saat 06.42’de Akyurt ilçesinde 3.8 büyüklüğünde gerçekleşti. Korkutan bu depremden dakikalar sonra ise Başkent daha büyük bir depremle bir kez daha sallandı.

İkinci deprem de aynı bölgede saat 06.54’te 4.5 büyüklüğünde meydana geldi.

İşte peş peşe yaşanan depremlerin merkez üsleri;

Ayrıntılar geliyor…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 07:14 23.01.2020
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