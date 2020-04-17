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Son dakika… Ankara’da yaşlı bakımevinde yangın

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan özel bir yaşlı bakım evinde yangın çıktı. Yangın sonrası bakımevinde kalan yaşlıların tahliye edildiği öğrenildi. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yangın kontrol altına alınmış olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

17:25 -
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Yangın nedeniyle bakımevinin bahçesine çıkarılan 40’tan fazla yaşlı vatandaşa, sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yangınla ilgili Ankara Valiliği’nden açıklama geldi. Açıklamada, “Çankaya ilçemizde özel bir gediatri ve yaşlı bakım merkezinde yangın meydana gelmiş merkezde kalan sakinlerin tamamı kontrol amaçlı olarak hastaneye alınmıştır. Yangın kontrol altına alınmış olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi. (DHA/İHA)

AYRINTILAR GELİYOR…

Ankara Çankaya Sağlık son dakika yangın
Son güncelleme: 18:03 17.04.2020
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