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Son dakika… Antalya açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem!

Antalya Alanya açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından depremin derinliği 83.5 kilometre olduğu açıklandı. Deprem ölçümlerinde Türkiye'de en güvenilir kaynaklar AFAD ve Kandilli Rasathanesi olarak görülüyor. İşte son depremler listesi...

Sozcu.com.tr
11:45 -
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Son dakika… Antalya açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem!

AFAD verilerine göre deprem 11.33’te 20,92 kilometre derinlikte gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin 83,5 kilometre derinlikte, Kıbrıs bölgesinde yaşandığını aktardı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

AYRINTILAR GELİYOR…

Antalya deprem son dakika
Son güncelleme: 12:01 14.07.2020
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