Son dakika… Antalya açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem!

AFAD verilerine göre deprem 11.33’te 20,92 kilometre derinlikte gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin 83,5 kilometre derinlikte, Kıbrıs bölgesinde yaşandığını aktardı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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