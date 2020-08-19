Son dakika… Antalya’da fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

Antalya’nın merkez ilçesi Döşemealtı’nda bulunan Antalya OSB içerisinde, soğuk hava deposu üretimi yapılan bir fabrikada saat 08.15 sıralarında yangın çıktı.

Elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.

Yangının mesai öncesi çıkması nedeniyle içeride kimsenin bulunmadığı belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Çok sayıda itfaiye ekibi karadan alevleri kontrol altına almak için müdahale ederken, söndürme çalışmaları için hava desteği de istendi.

Ekipler yangının söndürülebilmesi için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

“İÇERİDE YANICI MALZEMELER VAR”

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, firmaya ait fabrikada sabah saatlerinde başlayan yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, gerekli müdahalelerin hem OSB hem de Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekipleri tarafından yapıldığını söyledi.

Ayrıca helikopterle havadan da yangına müdahale edildiğini belirten Bahar, “Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok. Soğutma fabrikası ve içeride soğutma odalarında kullanılan yanıcı, tutuşturucu malzemeler olması yangının hızla ilerlemesinin sebebi. Ancak gerekli müdahalelerin ardından azaldığını düşünüyorum” dedi. (DHA)