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Son dakika… Aşı ne zaman yapılacak? Bakan Koca açıkladı

Türkiye'de corona aşısının ne zaman yapılacağını açıklayan Bakan Koca, "İlk planda sağlık çalışanlarından başlamak üzere daha kısa bir zaman diliminde Ocak, Şubat, Mart gibi en geç Nisan olmak üzere yaygın üçüncü aşamada olan kişileri aşılamayı hedefliyoruz. Günde ortalama 2 milyon doza kadar aşıyı yapma imkanımız olacak" dedi.

Güncellenme: 19:58, 24/12/2020
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Son dakika… Aşı ne zaman yapılacak? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Corona aşısına değinen Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Özellikle Bilim Kurulumuz geniş bir çalışma yaptı, bir strateji hazırlandı. 4 aşamalı stratejiydi. İlk planda sağlık çalışanları olmak üzere yapılmıştı.

*Öncelikle sağlık çalışanlarımızdan başlamış olacağız. Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim. Şubat sonuna kadar elimizde olmasını düşündüğümüz 50 milyon aşı olduğunu söylemiştim.

*İlk planda sağlık çalışanlarından başlamak üzere daha kısa bir zaman diliminde Ocak, Şubat, Mart gibi en geç Nisan olmak üzere yaygın üçüncü aşamada olan kişileri aşılamayı hedefliyoruz.

*Kitlesel bağışıklamada ne kadar dar bir zaman içinde yoğun aşılama yapılırsa başarılı olacağımızı biliyoruz. Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerimizin güçlü olduğunu biliyoruz.

*Aile sağlık merkezleri, kamu üniversite hastanelerimiz hatta özel hastanelerimiz kullanılmış olacağız. Günde ortalama 1,5 hatta 2 milyon aşıyı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim. Türkiye’nin her yerinde yapabileceğiz.

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aile Bilim Corona Fransa Sağlık Sağlık Bakanı son dakika Türkiye
Yayınlanma Tarihi:19:55,