Son dakika… Astsubaylara FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY’nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturmada, 21’i aktif görevde 34 astsubayın örgüt ile irtibatlı olduğu belirlendi.

Ankara’da büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlarla ‘sivil imam’lar ile iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında Ankara merkezli 14 kente gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce çalışma başlatıldı. (DHA)