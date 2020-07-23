Son dakika… Ayasofya Camii’ne atanan imam ve müezzinler belli oldu

Danıştay kararıyla müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya’da yarın kılınacak cuma namazı kılınacak. Cuma namazı öncesi icra edilecek program belli oldu.

Sabah saat 10.00’da sala ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf, Meryem, Yasin, Fetih, İhlas, Felak ve Nas surelerini tilavet edecek.

Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak. Ayasofya Camii’ne atanan imam ve müezzinler de belli oldu:

İMAMLAR

* Prof. Dr. Mehmet Boynukalın (Kapatılan Şehir Üniversitesi’ne bağlı İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesiydi.)

* Ferruh Muştuer (İstanbul Eminönü Yeni Cami imam hatibi)

* Bünyamin Topçuoğlu (İstanbul Fatih Camii imam hatibi)

MÜEZZİNLER

* Mehmet Hadi Duran (Sultanahmet Camii müezzini)

* İbrahim Çoban (Sultanahmet Camii müezzini)

* Şükrü Asıleren (Selamiçeşme Camii müezzini)

* Alpcan Çelik (Edirne Selimiye Camii müezzini)

* Rıdvan Akbaş ( İzmir Konak Hakim Efendi Camii müezzini)