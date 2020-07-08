Son dakika… Bahçeli’den ‘çoklu baro’ açıklaması!

Bahçeli, &#8220;Hükümetten desteğimizi çekmemizi isteyen hamiyet ve haysiyet özürlülerin hangi karanlık çetelerin tekelinde ve tembihiyle siyasete sürüldükleri herkesin malumudur&#8221; ifadelerini kullandı.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İLGİLİ HABERAKP&#039;li Turan: &#039;Çoklu baro&#039; değil reform paketi. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-bahceliden-coklu-baro-aciklamasi-5919720","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-bahceliden-coklu-baro-aciklamasi-5919720","pageType":"yazi","pageIdentifier":5919720,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Bahu00e7eli&#8217;den &#8216;u00e7oklu baro&#8217; au00e7u0131klamasu0131!"});aip('newsArticle', {"identifier":5919720,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-bahceliden-coklu-baro-aciklamasi-5919720/","headline":"Son dakika&#8230; Bahu00e7eli&#8217;den &#8216;u00e7oklu baro&#8217; au00e7u0131klamasu0131!","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Devlet Bah\\u00e7eli","MHP","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"adilcan","dateCreated":"2020-07-08 19:56:03","datePublished":"2020-07-08 19:56:03","dateModified":"2020-07-08 19:57:15","info":"{"seo_news":"false"}"});