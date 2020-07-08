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Son dakika… Bahçeli’den ‘çoklu baro’ açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Görüşülen çoklu baro kanun teklifiyle barolar demokratikleşecek, avukatlar özgürleşecek, savunma daha da güçlenecektir" dedi.

19:56 -
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Son dakika… Bahçeli’den ‘çoklu baro’ açıklaması!

Bahçeli, “Hükümetten desteğimizi çekmemizi isteyen hamiyet ve haysiyet özürlülerin hangi karanlık çetelerin tekelinde ve tembihiyle siyasete sürüldükleri herkesin malumudur” ifadelerini kullandı.

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Devlet Bahçeli MHP son dakika
Son güncelleme: 19:57 08.07.2020
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