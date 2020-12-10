Son dakika… Bahçeli’den corona aşısı kararı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Koca&#8217;nın yaptığı açıklama doğrultusunda ve bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak Covid-19 aşısı yaptırma kararı aldı. 72 yaşındaki Bahçeli, ilk aşı yaptıracaklar arasında olacak. (DHA). . İlginizi ÇekebilirAşı yapmak zorunlu mu? Yasağın kapsamı genişleyecek mi? Bakan Koca açıkladı. . İlginizi Çekebilir&#039;Corona aşısı geldi, AKP&#039;liler olmaya başladı&#039; iddiasına Bakan Koca&#039;dan yanıt. . İlginizi ÇekebilirSağlık Bakanı Fahrettin Koca, SÖZCÜ&#039;nün aşı sorularını yanıtladı: Çin aşısını ucuz diye değil, güvenilir diye aldık. . &nbsp;. . aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6161570}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-bahceliden-corona-asisi-karari-6161570');aip2('newsArticle', {"identifier":6161570,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-bahceliden-corona-asisi-karari-6161570/","headline":"Son dakika&#8230; Bahu00e7eli&#8217;den corona au015fu0131su0131 kararu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Corona","Devlet Bah\\u00e7eli","MHP","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakan\\u0131","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/12/10/iecrop/aw959367_03_16_9_1607593356-880x495.jpg","author":"Tau015fku0131n Su","datePublished":"2020-12-10 12:23:22","dateModified":"2020-12-10 13:08:53","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":2092}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-bahceliden-corona-asisi-karari-6161570/');