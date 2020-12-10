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Son dakika… Bahçeli’den corona aşısı kararı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama doğrultusunda Covid-19 aşısı yaptırma kararı aldı.

Sözcü Ankara
Güncellenme: 13:08, 10/12/2020
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Son dakika… Bahçeli’den corona aşısı kararı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Koca’nın yaptığı açıklama doğrultusunda ve bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak Covid-19 aşısı yaptırma kararı aldı. 72 yaşındaki Bahçeli, ilk aşı yaptıracaklar arasında olacak. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:12:23,