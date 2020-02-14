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Son dakika… Bahçelievler’de çöken binanın çevresindeki 5 bina boşaltıldı!

Bahçelievler'de çöken binayla ilgili Bahçelievler Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada çöken binanın çevresindeki toplam 5 binanın da tedbir amaçlı boşaltıldığı kaydedildi. Binanın boş olmasının sevindirici olduğu belirtilen açıklamada çöken binanın, yanındaki binada kısmi maddi hasar meydana getirdiği ifade edildi.

18:52 -
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Son dakika… Bahçelievler’de çöken binanın çevresindeki 5 bina boşaltıldı!

Açıklamada, “Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi No:9’da bulunan bina 1991 yılında yapılmıştır” denildi.

26 Eylül’de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından kontroller yapıldığı kaydedilirken şu bilgilere yer verildi:

* Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar doğrultusunda söz konusu binaya da 14 Ekim 2019 tarihinde teknik ekiplerimiz kontrol amaçlı giderek risk tespit ederek karot örneği alınması için bina sakinlerine tebligat yapmış ve 25 Kasım 2019 tarihinde lisanslı bir firma tarafından karot örnekleri alınmış ve yapılan tetkiklerde binanın riskli olduğu tespit edilmiştir.

* 27 Aralık 2019 tarihinde bina Bahçelievler Belediyesi tarafından tamamen tahliye edilerek elektrik, su, doğalgaz bağlantılarının kesilmesi için ilgili kurumlara resmi yazıyla iletilmiştir.

* Yıkım sürecine ilişkin süreç devam ederken ilgili kurumlar elektrik, su ve doğalgaz bağlantılarını kesmiştir.

* Binanın boş olması sevindiricidir. Yıkılan bina, yanındaki binada kısmi maddi hasar meydana getirmiştir.

* Bina enkazı altında her hangi bir vatandaşımızın olup olmadığı konusunda AFAD, Bahçelievler Arama Kurtarma Birliği ve İtfaiye çalışmalarını sürdürmektedir.

* Yıkılan binanın çevresindeki toplam 5 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştır. DHA

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Son güncelleme: 18:55 14.02.2020
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