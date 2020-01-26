Son dakika… Bakan açıkladı! Elazığ depreminden bir acı haber daha

Elazığ Sivrice'de, 24 Ocak 2020 günü 20.55'de meydana gelen 6,8'lik depremden acı haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ depreminde ölenlerin sayısının 39’a yükseldiğini açıkladı.

Elazığ’de meydana gelen depremde, 45 kişi enkaz altından sağ kurtarıldı, yaralanan bin 607 vatandaş ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Şu ana kadar 21’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olan 826 artçı deprem meydana geldi.

Elazığ ve Malatya’da incelenen bin 521 binadan 76’sının yıkıldığı, 645’inin ağır hasar aldığı, 38’inin orta ve 503’ünün az hasarlı olduğu belirlendi.

Acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 347 binanın ise hasarsız olduğu anlaşıldı. (İHA)

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