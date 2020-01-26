Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Bakan açıkladı! Elazığ depreminden bir acı haber daha

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden bir acı haber daha geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 39’a yükseldiğini açıkladı.

22:38 -
Haberler Gündem
Son dakika… Bakan açıkladı! Elazığ depreminden bir acı haber daha

Elazığ Sivrice'de, 24 Ocak 2020 günü 20.55'de meydana gelen 6,8'lik depremden acı haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ depreminde ölenlerin sayısının 39’a yükseldiğini açıkladı.

Elazığ’de meydana gelen depremde, 45 kişi enkaz altından sağ kurtarıldı, yaralanan bin 607 vatandaş ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Şu ana kadar 21’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olan 826 artçı deprem meydana geldi.

Elazığ ve Malatya’da incelenen bin 521 binadan 76’sının yıkıldığı, 645’inin ağır hasar aldığı, 38’inin orta ve 503’ünün az hasarlı olduğu belirlendi.

Acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 347 binanın ise hasarsız olduğu anlaşıldı. (İHA)

İLGİLİ HABERBakan Soylu: İstanbul'da 7.5'lik deprem bekliyoruzBakan Soylu: İstanbul'da 7.5'lik deprem bekliyoruz İLGİLİ HABERElazığ depreminde son durum! AFAD depremin bilançosunu açıkladıElazığ depreminde son durum! AFAD depremin bilançosunu açıkladı İLGİLİ HABERProf. Görür'ün deprem olabilir dediği ilçeye yüksek katlı binalar yapıyorlarProf. Görür'ün deprem olabilir dediği ilçeye yüksek katlı binalar yapıyorlar
Elazığ Haber Sağlık Sağlık Bakanı son dakika
Son güncelleme: 22:44 26.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more