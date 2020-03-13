Son dakika… Bakan açıkladı: Türkiye’de ikinci corona virüsü vakası tespit edildi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kabusu, ilk vakanın tespitinin ardından Türkiye’nin de bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca, ikinci hastanın ilk hastanın takibe alınan çevresinden olduğunu belirterek, “Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz” yazdı.

Türkiye’deki ilk corona virüsü vakası 10 Mart 01.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulmuştu.

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü (Covid-19), kısa süre içinde küresel çapta son yılların en kritik sağlık krizlerinden birine yol açtı.

Dünya genelinde 5 bine yakın kişinin ölümüne yol açan corona virüsü, merkez üssü Çin dışında en çok İtalya ve İran’ı vurdu.

İtalya’da ölü sayısı son günlerde hızla yükseldi ve bugün itibarıyla 1016’ya ulaşıldı. İran’da ise 429 ölümlü vaka görüldü.