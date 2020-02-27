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Son dakika… Bakan Akar, ABD’li mevkidaşıyla İdlib’i görüştü!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.

20:31 -
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Son dakika… Bakan Akar, ABD’li mevkidaşıyla İdlib’i görüştü!

Milli Savunma Bakanlığı, görüşmede başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Siyaset Akademisi’nin açılış dersinde yaptığı açıklamada “İdlib’de üç tane şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük. İdlib’de olan gelişmeler lehimize döndü” demişti.

ANKARA’DA İDLİB GÖRÜŞMESİ YAPILMIŞTI

Ankara’da Türk ve Rus heyetler arasında düzenlenen görüşmede; İdlib’deki son durum, acil ateşkes çağrısı konuları ele alınmıştı.

Görüşmede insani durumun felaket halini almaması için kitlesel göçün engellenmesi vurgulanmıştı.

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Son güncelleme: 20:49 27.02.2020
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