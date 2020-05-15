Son dakika! Bakan Akar tarihleri tek tek açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, corona virüsü önlemleri kapsamında ertelenen terhis işlemlerinin 31 Mayıs’tan itibaren başlayacağını duyurdu.

NTV’nin haberine göre Bakan Akar, bedelli askerlikte ilk alımın da 20 Haziran’da yapılacağını açıkladı.

OPERASYON NOKTALARI

Operasyon bölgelerinde corona virüsü vakasının olmadığını dile getiren Akar şöyle devam etti:

* TSK’daki normalleşme planına ilişkin, ilgili arkadaşlarımızla çalıştık.

* Buradaki en önemli unsurlardan birisi de operasyonları engellememesiydi. Onu da başardık.

NORMALLEŞME SÜRECİ

1 Haziran itibarıyla normalleşmenin başlayacağının altını çizen Akar şunları söyledi:

* Personel temin, atama erteleme, okullardaki eğitim ertelenmişti. Bunları 1 Haziran’da başlatacağız.

* 1 Haziran’dan itibaren normalleşme çalışmalarına başlıyoruz.

TERHİS, CELP VE BEDELLİ

Terhisler, celpler ve bedelli askerlik için tarihleri paylaşan Akar şöyle konuştu:

* 31 Mayıs’tan itibaren terhislerin başlamasını planlıyoruz.

* Celp işleri de 5 Haziran’dan itibaren başlayacak.

* Bedelli askerlik uygulamasında yeni alım 20 Haziran’da başlayacak.

* Askere alınacaklara da corona virüs testi yapılacak.

* Sonuç belirlendikten sonra birliklerine sevk edilecekler.

İDLİB’DE SON DURUM

İdlib’de Rusya’yla yapılan ortak devriyeler için ise Akar şöyle konuştu:

* Küçük ihlaller olsa da bölgedeki ateşkes devam ediyor.

* 235 bin civarında Suriyeli kardeşlerimiz evlerine döndüler.

* Bizim amacımız bütün Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmesi.

TSK’NIN LİBYA GÖREVİ

Bakan Akar Libya için ise “Danışmanlık görevimiz sürüyor, herhangi bir kaybımız yok” ifadelerini kullandı.

Akar terörle mücadele operasyonlarında son durumu da paylaştı. Akar “Terörle mücadele kapsamında 1 Ocak’tan bugüne kadar bin 393 terörist etkisiz hale getirildi” açıklamasında bulundu.

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