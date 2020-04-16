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Son dakika… Bakan Gül’den Gamze Pala açıklaması!

Adalet Bakanı Gül, Rize'nin Fındıklı ilçesinde cani Savaş Dalançıkar tarafından sırtından vurulup boğazı kesilerek öldürülen AKP Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı ve Sabancı Öğretmenevi resepsiyon görevlisi Gamze Pala hakkında açıklama yaptı. Bakan Gül, "Kadın cinayetlerini lanetliyor, Gamze Hanımı katleden zalimin en ağır cezayı alacağına inanıyorum" dedi.

22:00 -
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Son dakika… Bakan Gül’den Gamze Pala açıklaması!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, vahşice öldürülen AKP Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı ve Sabancı Öğretmenevi resepsiyon görevlisi Gamze Pala hakkında açıklama yaptı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Gül, kadın cinayetlerini lanetleyerek Gamze Pala’yı öldüren Savaş Dalançıkar’ın en ağır cezayı alacağına inandığını belirtti.

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Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı:

* Menfur bir saldırıyla hayatını kaybeden Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.

* Kadın cinayetlerini lanetliyor, Gamze Hanımı katleden zalimin en ağır cezayı alacağına inanıyorum.

* Mekanı cennet olsun.

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Son güncelleme: 22:12 16.04.2020
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