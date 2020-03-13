Son dakika: Bakan Kasapoğlu’ndan yurt açıklaması

Kasapoğlu’nun açıklamaları şöyle:

*Öncelikle üniversitelerin 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesiyle birlikte arzu eden öğrencilerimiz üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabilecekler.

*Bu 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak. Bu kararı veren öğrencilerimiz eğer 75 günlük yıllık izin süreleri bitmiş ise ‘Özel İzinli’ sayılacaklar.

*Bakanlığımız, bu süre zarfında yurtlarımızın dezenfekte işlemlerine ağırlık verecek. Kredi ve burs ödemeleri ise aynen devam edecek.