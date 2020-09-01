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Son dakika… Bakan Koca 1 Eylül corona virüsü verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosunu paylaştı. 1 Eylül Salı gününün verilerine göre 47 kişi hayatını kaybederken bin 572 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 271 bin 705'e can kaybı da 6 bin 417'ye yükseldi. Dün ise 44 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 587 vaka tespit edilmişti. "Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur" diyen Bakan Koca, aktif hasta sayısının artmaya devam ettiğini belirtti.

19:01 -
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Son dakika… Bakan Koca 1 Eylül corona virüsü verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu paylaştı. 109 bin 443 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 7 milyon 247 bin 935’e ulaştı.

Son 24 saatte bin 572 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 271 bin 705’e çıktı. Can kaybı da 47 artarak 6 bin 417’ye yükseldi.

1 Eylül verilerine göre bin 3 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen kişi sayısı 245 bin 929’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 7,6 ağır hasta sayısı da 991 oldu.

“TEDBİRLERE UYARSAK KAZANAN BİZ OLACAĞIZ”

Güncel corona verilerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı.

Koca, şunları belirtti:

* Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur.

* Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde.

DÜN 44 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 31 Ağustos verilerine göre bin 587 vaka tespit edilmiş, 44 kişi yaşamını yitirmiş ve bin 87 hasta sağlığına kavuşmuştu.

Son güncelleme: 19:15 01.09.2020
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