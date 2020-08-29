Son dakika… Bakan Koca 29 Ağustos corona virüsü verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Verilere göre test sayısı 101 bin 414 artarak 6 milyon 937 bin 88 oldu.

Son 24 saatte bin 549 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 267 bin 64’e çıktı. 39 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 6 bin 284’e yükseldi.

Verilere göre iyileşen bin 3 hastayla beraber sağlığına kavuşan kişi sayısı 242 bin 812’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 7,4 ağır hasta sayısı da 917 oldu.

“AKTİF HASTA SAYIMIZA 546 KİŞİ DAHA EKLENDİ”

Güncel verileri duyuran Bakan Koca, bugün aktif hasta sayısına 546 kişinin daha eklendiğini belirtti.

Koca, şu ifadeleri kulladı:

* Kaybettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000'den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor.

* Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde.

DÜN BİN 517 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Bakan Koca’nın açıkladığı 28 Ağustos tablosuna göre bin 517 vaka tespit edilmiş, 36 kişi yaşamını yitirmiş ve bin 17 kişi iyileşmişti.