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Son dakika… Bakan Koca 31 Ağustos corona virüsü verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi gününün verilerine göre 44 kişi hayatını kaybederken bin 587 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 270 bin 133'e can kaybı da 6 bin 370'e yükseldi. Dün ise bin 482 vaka tespit edilmiş ve 42 kişi yaşamını yitirmişti. Bakan Koca, bugün en yüksek günlük test sayısına ulaşıldığını belirterek 110 binden fazla test yapıldığını aktardı.

19:01 -
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Son dakika… Bakan Koca 31 Ağustos corona virüsü verilerini açıkladı!

Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosu paylaşıldı. Sağlık Bakanı Koca’nın paylaştığı güncel verilere göre son bir günde yapılan 110 bin 102 testle birlikte toplam test sayısı 7 milyon 138 bin 492 oldu.

Bugün bin 587 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 270 bin 133’e çıktı. Can kaybı da 44 artarak 6 bin 370’e yükseldi.

Son 24 saatte bin 87 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen kişi sayısı 244 bin 926’ya ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 7,5 ağır hasta sayısı da 961 oldu.

“GÜÇ TEDBİRDE”

Güncel corona verilerini paylaşan Bakan Koca, vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000'den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi.

* Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez.

* Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde.

DÜN BİN 482 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 30 Ağustos verilerine göre bin 482 vaka tespit edilmiş, 42 kişi yaşamını yitirmiş ve bin 27 hasta iyileşmişti.

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Son güncelleme: 19:15 31.08.2020
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