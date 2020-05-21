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Son dakika… Bakan Koca açıkladı! İşte güncel corona verileri…

Türkiye'deki güncel corona verileri açıklandı. Sağlık Bakanı Koca, bugün 961 yeni vakanın tespit edildiğini, 27 kişinin ise virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

19:23 -
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Son dakika… Bakan Koca açıkladı! İşte güncel corona verileri…

AYRINTILAR GELİYOR…

Son güncelleme: 19:26 21.05.2020
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