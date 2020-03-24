Son dakika… Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye’deki güncel corona virüsü vaka sayısı

Türkiye'de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsü can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir.

*Son 24 saatte toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik.

*Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.

CAN KAYBI 44’E ULAŞTI

Bakan Koca’nın yaptığı son açıklamanın ardından Türkiye’deki vaka sayısı 1872’ye, ölü sayısı ise 44’e ulaşmış oldu.