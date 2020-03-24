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Son dakika… Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye’deki güncel corona virüsü vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen güncel corona virüsü vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı. Koca, "Son 24 saatte toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik" ifadelerini kullandı. Böylece Türkiye'deki vaka sayısı 1872'ye, ölü sayısı ise 44'e ulaştı.

22:10 -
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Son dakika… Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye’deki güncel corona virüsü vaka sayısı

Türkiye'de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsü can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir.

*Son 24 saatte toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik.

*Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.

CAN KAYBI 44’E ULAŞTI

Bakan Koca’nın yaptığı son açıklamanın ardından Türkiye’deki vaka sayısı 1872’ye, ölü sayısı ise 44’e ulaşmış oldu.

Corona Sağlık Sağlık Bakanı son dakika sosyal medya Türkiye
Son güncelleme: 22:23 24.03.2020
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