Son dakika… Bakan Koca canlı yayında

Bakan Koca’nın konuşmasından satır başları şöyle:

Köylerinde doğanın sükunetinde kendi hayatını yaşayanlar, sokağa çıkınca insanlar arasında mesafenin ilk adımda kaybolduğu küçük büyük kentlerde yaşayanlar. En küçük köyden en büyük kente yurt çapında mücadele veren sağlık personelimiz. 8 haftasını geride bıraktığın koronavirüsle savaşında dünyanın sana hayranlık duyduğunu bilmelisin.

Tedavideki yenilikçi ve tedbirleriyle Türkiye dünya toplumun gündeminde. Dünyada bilim insanlarının ilgi konusu. Uluslararası televizyonlar başarılarımızı ekrana taşıyor.

Salgının başlangıcından bu yana izlediğimiz stratejiyle Türkiye, dünya gündeminde. Bilim insanlarımız, ABD’den Avrupa’ya önemli konu haline geldi.

Dünyanın her yerinden doktorlar, bilim insanlarımızdan bilgi alıyor. Dünyanın imrendiği kahramanları görmek için gözünüzü başka yere çevirmeyin.

Bu başarının sahibi tedbirlere uyduğunuz ölçülerde sizlersiniz. Bu başarının sahibi sorumluluğunu yerine getiren 83 milyondur. Eğer bilim insanlarımızın önerdiği tavsiyeleri uygulamaları dinlemeseydiniz sonuç başka olurdu.

10 Mart’ın üzerinden 8 hafta geçti. 198 ülkede hayatı tehlike eden, 294 bin insanın ölümüne neden olan, toplumsal düzeni dize getiren böyle bir salgında 8 hafta kısa bir zamandır.

Bu salgının 21. yy’ın tarihine geçecek büyük bir olay olduğundan artık çok eminiz. 8 hafta ortada büyük bir tehdit varken, insan hayatı kadar kısa bir zamandır.

8 hafta kontrolleri elden bırakacağımız bir zaman değildir. Risk alınmış bir an bile, hayata, hayatlara neden olabilir. Girdiğimiz bir kuyruktan, salgın yeniden çıkabilir. Bu salgında tek tek sizlerin sağlığından sorumluyum.

Hastalığın tedavisi kadar işin ciddiyetini söylemekle de yükümlüyüm. Corona virüsü salgını, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra en çok insanın öldüğü ilk küresel ölçekli olaydır.

Corona salgını bugüne kadar aynı anda tüm kıtaları tutan ilk salgındır. İnsanlık daha önce, tüm dünyayı saran böylesi bir salgınla karşılaşmamıştı. Corona küresel dünyanın, küresel salgınıdır. Salgın bizi, hareketi sınırlamaya, izole olmaya, fiziki mesafe koymaya, kontrollü yaşamaya zorluyor.

DSÖ’nün verilerine göre, dün dünyada 82 binden fazla vaka tespit edilmiştir. Salgının seyrinde bir değişiklik yok.

Türkiye’de corona virüsü tablosu, dün iyileşen hasta sayımız toplam hasta sayımızın yüzde 70’ine ulaştı. 98 bin 889 hasta sağlığına kavuştu.

Günlük test kapasitemiz 50 bine ulaştığı halde, test ihtiyacı olmuyor. Pozitif test sayısı ise düşüyor. Şüphelilere test yapılması, bulaşma hızını düşürmüştür. Yeni vaka sayısı azılmıştır. Hastalığın toplum içinde bulaşmasına yönelik stratejimiz büyük rol oynadı.

Filyasyon yöntemiyle, ekiplerimiz 722 bin kişiye ulaştılar. Böylece virüs kapmış olması muhtemel kişiler izole edildiler ve hastalığın kaynağında kontrol altına alındılar. 10 Mart’tan itibaren uygulanan filyasyonla tedbir ve tedavi birbirini tamamladı.

Sosyal mesafe kuralıyla, maske kullanıyla virüsün önü kesildi. Geçen haftaki buluşmamızda vaka bazında salgının Türkiye’deki seyrini kısaca özetlemiştim. 10 Mart’taki ilk vakayla birlikte hepimiz üzerimize düşeni yaptık, seyrini 83 milyon olarak değiştirdik.

Şu anki şartlarda salgın kontrol altında. Geçen hafta olumlu net bilgiler ışığında Türkiye corona virüsüyle mücadelesinde birinci dönemini tamamlamıştır. Şimdi ikinci dönemin ilk günlerindeyiz, tedbir zorunludur çünkü tehdit devam etmektedir.

Tedbirsiz davranmak, tehdidin ortadan kalktığı yanılgısına düşmektir.

Virüs şimdilik bilemeyeceğimiz bir dönem boyunca aramızda varlığını sürdürecektir, dünyada hareket halinde olacaktır. Wuhan’daki ilk olay bir milattır.

Salgın hastalıklar, fırsat tutkunudur. Virüse bu fırsatı tanırsak bir ay öncesine dönmek ihtimal dahilindedir. İyi haber olan sayı azalırken, kötü sayı azalırken buna izin vermeyelim.

Hastalıktan, ölümden korku doğaldır. Ancak korku, riski yönetecek strateji değildir. Uyarılarımız toplum olarak bir sağduyu örgütlenmesine işaret ediyor.

Virüsten korunmamızı sağlayacak tedbirler yerine alıveriş kuyruğuna girmek, pazarda tedbirsiz dolaşmak risklidir. Riskle hangi anda, hangi ortamda, kim vasıtasıyla karşılaşacağımızı bilemeyiz.

Belki de hiç belirti göstermeyecek kişi size virüs bulaştırabilir. Siz virüsü ondan alıp, bünyesi zayıf olan birisine bulaştırabilirsiniz. Mesafe kuralını çiğnemek, virüsle aranıza mesafe koymamak demektir.

8 hafta eğer istersek ne güçlüklerini yeneceğimizin, korkuya kapılmadan riski yöneteceğimizin kanıtıdır. Türkiye olarak virüsle mücadelede ikinci dönemdeyiz.

Sanayi bölgelerinde çalışanların sağlığını korumak için test laboratuvarları açıyoruz. Bakanlık olarak yeni yaşamın gerektirdiği sağlık standartlarını oluşturuyoruz. Hepimiz biliyoruz ki süreç tipik normalleşme değil, eski günler tamamıyla geri dönmüyor.

Bazı kısıtları nasıl aşabileceğimizi öğrendik. Bugün artık müzik grupları, dün sahnede verdiği konserleri ayrı ayrı bilgisayar katılımıyla internet üzerinden veriyor. Büyük kurumların toplantıları video konferansla yapılıyor.

Hükümetler bu yöntemle kararlar alıyor. Yeni normaller, yep yeni imkanlar keşfediyoruz. Yeni hayatı en iyi anlayacak olan gençlerdir. Onların fikirlerine ihtiyacımız var. Kesin olan şudur, salgını diğer salgınlar gibi yeneceğiz ama ondan bir şeyler öğrenceğiz.

Yeni hayatımızı hızla kurmalıyız. AVM kalabalıkları, stadyum kalabalıkları, pazar kalabalıkları olmamalıdır. Salgın sürecinde doğan yeni hayat tarzına kontrollü sosyal hayat diyoruz. Bu söylediklerimizin yalın ifadesidir, bu hepimizin ortak katkısıyla gerçekleşecektir.

Çalışmalar maskenin tek başına koruyucu olmadığı doğrulanmıştır. Maske ve mesafe birleşik tedbir gibi düşünülmelidir. Birey olarak her birimiz için kontrollü sosyal hayat, özünde maske artı sosyal mesafe demektir.

Ama kontrollü sosyal hayat riskli yerlerden uzak durmak ve riski minimalize şekilde düzenlemek demektir. Kontrollü sosyal hayat, “Bir şey olmaz” sözünün üstünü çizmektir.

Ulaşımda yeni bir oturma düzenine girmesi kaçınılmaz görünmektedir. Virüsün yayılmasına, bireyler için risk oluşturmasına elverişli her sosyal ortamın düzenlenmesi, kontrollü sosyal hayatın kapsamındadır.

Hayat eve sığar adlı bu kolaylaştırıcı, ücretsiz internetten indirebileceğiniz uygulama sizleri baştan bilgilendiriyor.

Bugün itibarıyla “Hayat Eve Sığar” uygulaması 10 milyonu bulmuştur.

Yerel yönetimlerden, özel sektöre hayatın her tarafına sorumluluk düşmektedir. Geride bıraktığımız 8 hafta, eğer dikkatsiz davranırsak bir şey ifade etmeyebilir.

Bu 8 haftanın kısa bir zaman olduğunu tekrar hatırlatmalıyım. Hayatımızı evde sürdürmeye çalışalım. İşimiz ve ihtiyaçlarımız için dışarı çıkmışsak, yoğunluğu az olan yerleri tercih edelim.

Risk yokmuş gibi davrananları ve tedbir almayanları uyaralım. İş yerlerimizde sağlıklı ortam oluşturulmasını talep etmeliyiz. Kurumlarımızı teşvik etmeliyiz.

Corona mücadelesinde bu noktada sağlamamız gereken şey güçlü istikrardır. Hekimi hemşiresi, filyasyon ekibi ve diğer üyeleriyle sağlık ordumuz bu istikrarı güçlü bir şekilde gösteriyor.

Salgını kontrol altına aldık, sosyal hayatımızı kontrol altına alırsak güzel günler göreceğiz, güzel güneşli günler.