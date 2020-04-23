Son dakika… Bakan Koca, corona virüsüyle ilgili güncel verileri paylaştı (23.04.2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki güncel corona virüsü vaka sayılarını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, bugün 40 bin 962 testin yapıldığını duyurdu. 3 bin 116 yeni vakanın tespit edildiğini vurgulayan Koca, 115 kişininse hayatını kaybettiğini duyurdu.

VAKA SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

Açıklanan son verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 101 bin 790’a, toplam vefat sayısı da 2 bin 491’e yükseldi. Öte yandan bugün, 2 bin 14 hastanın daha iyileştiğini belirtildi. Böylece corona virisünden kurtulan kişi sayısı da 18 bin 491’e yükselmiş oldu.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve SARS gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.