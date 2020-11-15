Son dakika… Bakan Koca, coronadan kaynaklı can kaybı ve yeni hasta sayısını açıkladı! İşte 15 Kasım tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 142 bin 496 testle birlikte toplam test sayısı 16 milyon 156 bin 470’e ulaştı.

Son 24 saatte 3 bin 223 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 414 bin 278’e çıktı. 89 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 11 bin 507’ye yükseldi.



Toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 561 artarak 353 bin 663’e ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının 3 bin 439, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 4.2 olduğu açıklandı.

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 53.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.9 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100’e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir “sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.”