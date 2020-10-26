Son dakika… Bakan Koca, coronadan kaynaklı can kaybı ve yeni hasta sayısını açıkladı! İşte 26 Ekim tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 132 bin 913 testle birlikte toplam test sayısı 13 milyon 350 bin 801’e ulaştı.

Son 24 saatte 2 bin 198 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 363 bin 999’a çıktı. 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 9 bin 874’e yükseldi.

6 MAYIS’TAN BERİ EN YÜKSEK YENİ HASTA SAYISI

Son günlerde artan yeni hasta sayısı tabloya da yansıdı. Sağlık Bakanlığı’nın 6 Mayıs’ta yayımladığı tabloda 2 bin 253 yeni hasta tespit edilmişti. O günden beri en çok yeni hasta sayısı 2 bin 198’le bugün tespit edildi.

9 TEMMUZ’DAN BERİ BİR İLK

Toplam iyileşen hasta sayısı bin 618 artarak 316 bin 8’e ulaştı. Öte yandan 9 Temmuz tarihinden beri ilk kez iyileşen hasta sayısında önemli bir artış sağlandı. Bakanlığın yayımladığı tabloda 9 Temmuz’da iyileşen kişi sayısı 2 bin 879’du.

Bakanlığın yayımladığı güncel verilere göre, ağır hasta sayısı bin 780, hastalardaki zatürre oranı da yüzde 5 oldu.

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 33.4 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım.”