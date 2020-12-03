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Son dakika… Bakan Koca duyurdu! 7 il için kritik corona toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İzmir, Adana, Samsun, Bursa, Ordu, Gaziantep ve Konya İl Sağlık Müdürleriyle corona virüsüyle ilgili toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Güncellenme: 02:00, 03/12/2020
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Son dakika… Bakan Koca duyurdu! 7 il için kritik corona toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. 7 ilin vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Koca şu ifadeleri kullandı;

*İzmir, Adana, Samsun, Bursa, Ordu, Gaziantep ve Konya İl Sağlık Müdürlerimizle online görüşmemizi tekrarladık. Bu illerimizde salgının seyrini yakından takip ediyoruz.

*Son iki haftada İzmir ve Konya’da %50 vaka artışı, Adana, Samsun ve Ordu’da %100 vaka artışı var.

*Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakarlık sınavımız devam ediyor.

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Yayınlanma Tarihi:01:56,
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