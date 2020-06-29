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Son dakika… Bakan Koca güncel can kaybı ve vaka sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 29 Haziran Pazartesi gününün tablosuna göre, son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybederken bin 374 yeni vaka tespit edildi. Bakan Koca, "Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz" ifadelerini kullandı.

20:03 -
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Son dakika… Bakan Koca güncel can kaybı ve vaka sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye’nin güncel corona virüsü tablosunu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte yapılan 51 bin 14 testle beraber toplam test sayısı 3 milyon 331 bin 158’e yükseldi.

Bugün bin 374 vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının da 198 bin 613’e çıktığı açıklandı. Yine bugün 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 5 bin 115’e yükseldiği belirtildi.

Güncel tabloya göre, son 24 saatte iyileşen bin 214 hastayla beraber toplam iyileşen kişi sayısı 171 bin 809’a çktı.

Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 18, toplam entübe hasta sayısı da 375 oldu.

“TEDBİRLERDE DİKKATLİ DEĞİLİZ”

Güncel verileri paylaşan Bakan Koca, vatandaşları da uyardı.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla.

* Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede.

* Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde.

* Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz.

DÜN BİN 356 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Koca, 29 Haziran günü 15 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 356 vaka tespit edildiğini ve bin 413 kişinin iyileştiğini duyurmuştu.

Son güncelleme: 20:17 29.06.2020
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