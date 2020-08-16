Son dakika… Bakan Koca yeni corona tablosunu açıkladı! İşte 16 Ağustos verileri…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Güncel verilere göre 65 bin 956 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 5 milyon 725 bin 242’ye ulaştı.

Son 24 saatte 19 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5 bin 974’e yükseldi. Tespit edilen bin 192 vakayla birlikte vaka sayısı da 249 bin 309’a çıktı.

Verilere göre sağlığına kavuşan 997 hastayla birlikte toplam iyileşen kişi sayısı 230 bin 969’a yükseldi. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 7,6 ağır hasta sayısı da 679 oldu.

AKTİF HASTA SAYISI AÇIKLANDI

Vatandaşlara virüs konusunda uyarılarda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Yeni tanı sayımız dünkünden daha az.

* Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 kişi halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları izolasyonda.

* Dikkat eder, kendimizi dışarıdaki riskten korursak, daha hızlı başarırız.

DÜN BİN 256 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakan Koca’nın açıkladığı 15 Ağustos verilerine göre bin 256 vaka tespit edilmiş, 21 kişi yaşamını yitirmiş ve 992 hasta iyileşmişti.