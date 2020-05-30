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Son dakika… Bakan Koca’dan 65 yaş üzeri ile ilgili yeni açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yarın 65 yaş üstü vatandaşlarımız için planlanan sokağa çıkma izini duyurdu.

14:20 -
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Son dakika… Bakan Koca’dan 65 yaş üzeri ile ilgili yeni açıklama!

Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara yarın sokak izni verileceğini hatırlatarak, sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Bakan Koca’nın paylaşımı şöyle:

* 65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün. 14.00-20.00 arası dışarıdalar. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda MASKE KULLANMAK VE SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK da o kadar önemli. Kırk yıllık dostlar arasında bile! Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler.

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Son güncelleme: 14:23 30.05.2020
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