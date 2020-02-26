Son dakika… Bakan Koca: Şu ana kadar Corona virüsü tespit edilmedi

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Dört yolcumuzun soğuk algınlığı varlığı, öksürük burun akıntısı gibi şikayetlerin olduğu belirtildi.

* Bugün karantina altına alınan Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde ve Bilkent Gözlemevi’nde bu yolcuları gözleme aldık. Başhekimliği ziyaret ettim.

* Yapılanları özellikle yerinde görmek ve varsa bir eksiği tamamlamak için ziyaret etmiş oldum. Burada bütün yolcuların hepsi ayrı birer odada hizmet verilerek takipleri yapılıyor.

* Ve her birine tek kullanımlık malzemeler veriliyor. Özellikle sağlık personelinin de alınması gereken tedbirlerle bu hizmetler devam ettiriliyor.

* 137 kişi içinde ağırlıklı genç yolcular bulunuyor, 50 yaş üstü 11 kişi bulunuyor. Hipertansiyon ve benzeri risk oluşturan hastalık açısından sadece 2 hastada diyabet, 1 hastada kronik bronşit, 1 hastada ise tansiyon olduğu gözlemlendi.

* Çocuklu yaş grubunda bu enfeksiyonun az göründüğünü ve yaşlılarda solunum yetmezliğine varan bir tabloyla karşılaştığımız için yaş grubunun altını çiziyorum.

* Şu an 38 derecenin üzerinde ateşi olan herhangi bir yolcumuz bulunmuyor. 4 kişinin burun akıntısı bulgularının olduğunu söylemek istiyorum. Klinik genel durumlarının iyi olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.

* Risk grupları özellikle her vatandaşımız için tespit ederek ne kadarlık bir süreyle takip edilmesine önümüzdeki günlerde karar vermiş olacağız.

* Şu ana kadar Corona virüsünün ortaya çıktığı bir hastamız olmadı. Şu ana kadar numunesi pozitif çıkan hastamız yok.

* Yarın bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yeniden yapacağız. Şu ana kadar vakaların üçte biri bitti. Vakaların ağırlıklı çalışıldığını ve geri kalanlarının testlerinin çıktığını, diğerlerinin de kontrol edildiğini söylemek istiyorum.

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