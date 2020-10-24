Son dakika… Bakan Koca’dan İmamoğlu açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Corona virüsüne yakalanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na geçmiş olsun dileklerini ileten Koca, şu ifadeleri kullandı;

HALKA ÇAĞRIDA BULUNDU

“COVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp, geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul'da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum.”

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