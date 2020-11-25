Son dakika… Bakan Koca’dan İmamoğlu’nun duyurduğu ölüm sayılarıyla ilgili açıklama

Bakan Koca’dan İmamoğlu’nun gündeme getirdiği ölüm sayılarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

*Bizim bu dönemde vatandaşa verdiğimiz tüm rakamların doğru olduğunu söylemek istiyorum.

*Ölümlerle ilgili bildiğiniz gibi mart ayında baştan definlerle ilgili özel defin edilmesi gerektiği, özel defin bilgisi gibi konularda bir kafa karışıklığı vardı. Biz bir genelge yayınlayıp diğer bulaşıcı hastalıklar gibi defin edilmesini söylemiştik.

*Bizim daha önce de olduğu gibi ölüm belgesi var ve bunda ölüm şekli ile ölüm nedeni var. Ayrıca burada bulaşıcı hastalık bölümü var. Marttan önce bunun pek doldurulmadığını biliyoruz.

*O dönemde daha önce bulaşıcı hastalıklar olarak ölüm belgemiz var. Belgenin sol üst kısmında ölüm şekli yazar, altında ölüm nedeni yazar. Ölüm şekli doğal mı, adli ölüm mü? İlk hekimin işaretlediği bir kısım. Ölüm nedeni ise ikinci bir hekimle doldurulan kısım. Bulaşıcı hastalıklar kısmı var ayrıca.

*Bu kısımda Mart’tan önce çok da doldurulan bir bölüm değildi. Fakat bizim genelge sonrası bulaşıcı hastalıklar gibi defnedilmesini belirttiğimiz için her geçen gün bu hane doldurulmaya başlandı.

*Bildiğimiz 192 hastalıklar sadece buraya düşülerek işlenmedi. Enfeksiyon bulgusu olan her hasta buraya işlendi. Yani akciğer kanseri, prostat, meme kanseri veya lenfoma veya lösemi gibi hastalığı olup enfeksiyonla kaybedilmeyen hasta mı var? Enfeksiyon bulgusu olmayan menenjit hastası mı var, akciğer kanseri hastası mı var kaybedildiğinde?

*Enfeksiyon bulgusu olan her hastanın işlendiği yer bulaşıcı hastalıklardır. İkinci bölüm ise ölüm sebebidir. Covid ise covid, menenjit ise menenjit yazılıyor. Bakanlık olarak biz yapmıyoruz, hekimlerin doldurduğu kısım bu. Enfeksiyon belirtisi olan her hasta covid hastası mıdır?

Herkes bu noktada birlikte 83 milyon kişi ve yöneticileri olarak üzerine düşeni yapmak konusunda gayret içinde olmalı. Yöneticilerimizin yapacağı çok şeyler var. Üzerimize düşen her şeyi herkes yapıyor olmalı.