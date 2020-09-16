Son dakika… Bakan Koca’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması!

Son günlerde artan corona virüsü vakaları ‘sokağa çıkma yasağı gelecek mi?’ sorusunu da beraberinde getiriyor.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası gazeteciler bu kritik soruya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu.

Dünya ülkelerinin bunu tercih etmediğini ifade eden Bakan Koca, “Dünyada sokağa çıkma yasağı ile ilgili benzer kısıtlamalardan uzak kalındığını ve bu uygulamaların daha çok tercih edilmediğini biliyoruz. Türkiye içinde sokağa çıkma yasağı söz konusu olmadığını ve Bilim Kurulu’nun da böyle bir önerisinin olmadığını söyleyebilirim” dedi.

ESNEK ÇALIŞMA VE ULAŞIM AÇIKLAMASI

Bakan Koca, esnek çalışma ve ulaşımla ilgili de “Bilim Kurulu, bir takım düzenlemelerin sadece kamu için değil, özel sektör için de olmasını öneriyor. Burada özellikle il hıfzıssıhha kurullarının özel kurumlar için de karar alabileceğini söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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