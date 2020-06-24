Son dakika… Bakan Koca’dan YKS açıklaması!

Koca, hafta sonu yapılacak YKS ile ilgili şunları söyledi:

*Bilmenizi isterim ki, dünyada iyilik, güzellik adına ne yapılmışsa bunların hepsi sizin yaşınızda kalmayı bilenler tarafından yapılmıştır. Bilim, sanat, icat sizin yaşınızın tutkularını ebediyete taşımak içindir.

*Gençlik bir kez gelir, onu hayatı boyunca sürdürebilenler, toplumları, ülkelerini, dünyaları değiştirir. Bugünün dünyasını, sizin yaşınıza yakın olanlar değiştirdi. Geleceği bize gençler getiriyor.

*Önümüzde hepimizin heyecanla beklediği iki sınav günü var. Birkaç ay boyunca sizden bazı fedakarlıklar isteyen bir doktor ağabeyiniz olanlar, bu iki günün iki başarı günü olmasını yürekten diliyorum.

*Bu yıl hekim olmak isteyenlerin sayısı her zamankinden fazla. Gelecekteki meslektaşlarımı şimdiden kutluyorum. Günümüzde meslekler kişilerle değer kazanıyor. Zekaya, hayal gücüne, çalışkanlığa tüm meslekler aynı derecede ihtiyaç duyuyor.

*Pandemi boyunca toplumsal sorumluluğun gerekliliğini yerine getirmekle kalmayıp örnek oldunuz. Sağlık yönünden sınava uygun şartların hazırlanması konusunda bizler elimizden geleni yaptık.

*Bilim kurulumuz, sınav tedbir rehberi hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığımız ve kurumlar, titiz hazırlıklarını tamamlayıp sizlerle paylaştı. Bizim de belirtmekte fayda gördüğümüz hususlar var. Okul girişlerindeki yığılmalarda ailelerin etkili olduğunu biliyorsunuz. Yığılmanın daha az olduğunu umuyoruz.

*Ailelerin kendilerinden sınav merkezinin biraz daha uzağında beklemelerini rica ediyoruz. Sınav tarihi üzerinde bazı gündemler oluştu. Sınav tarihlerinin belirlenmesi, durumun niteliğini ortaya koyacak ana düşünceyi arz etmek isterim. Hepimiz sizlerin yaşadığı sınavları yaşamış kişiler olarak duygularınızı çok iyi anlıyor ve saygı duyuyoruz.

*Fakat gerçeğin hakkını gerçeğe vermeliyiz. Salgın hastalık söz konusu olduğunda 1-2 ay sonrasını öngörmek çok zordur. Bunu artan vakalarla da tahmin edebilirsiniz. Risk bugünden çok daha büyük olabilirdi. Bugünkü gerekçeler yarın da büyüyebilir. DSÖ'nün Eylül ayı için risk ölçeğinde bulunduğunu belirtmek isterim. Sınavın meçhul bir zamandansa şimdi yapılması doğru görülmektedir.