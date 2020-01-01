Son dakika… Bakan Kurum’dan termik santral açıklaması

Meclis’ten geçen termik santral düzenlemesinin veto edilmesinin ardından, yurt genelindeki ‘filtresiz’ santraller teker teker mühürlenmeye başlandı. Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan açıklama geldi. Çevre Kanunu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıklayan Kurum şu ifadeleri kullandı;

*İncelenen 7 termik santralden 4’üne geçici faaliyet belgesi verildi, 3 santral ise gerekli çevre izinlerini aldı.

*Soma Termik Santrali’nin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edilecek.

*Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır.

*Kapatılan termik santrallerin yönetimleri, gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece faaliyete geçmelerine izin verilmeyecek.

*Geçici faaliyet belgesi verdiğimiz santraller Bursa Orhaneli, Muğla Yatağan, Kahramanmaraş Afşin B ve Ankara Çayırhan termik santralleridir. Mevzuat gereğince 6 ay içerisinde çevre izin ve lisans belgesi için Bakanlığımıza başvuru yapmak durumundalar.

*Muğla Kemerköy, Muğla Yeniköy ve Çanakkale 18 Mart Çan Termik Santralleri çevre mevzuatı kapsamında çevre izinlerini almışlardır.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Kanal İstanbul projesiyle ilgili de açıklamada bulunan Bakan Murat Kurum, “Kanal İstanbul ile ilgili evre düzenimizi onayladık. Planlama alanı büyüklüğümüz 26 bin 500 hektar. Yerleşim alanı büyüklüğümüz 10 bin hektar civarında” dedi.

“İNİSİYATİF ALMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, “Devlet olarak çevre uyumu konusunda tesislerin gecikmelerine şahit olursak inisiyatif almaktan çekinmeyeceğiz. 100 milyon dolarlık çevreye uyum yükümlülüğü söz konusu. Sadece baca gazı değil onarım izleme üniteleri yapılması, kül atıklarının depolanması gibi birçok husus var” ifadelerini kullandı.

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