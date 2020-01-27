Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika: Depremzedeler kaç lira destek alacak? Süleyman Soylu açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yapılacak yardımlarla ilgili bilgiler verdi. Açıklamasında bölgeye 24 milyon TL destek gönderildiğini söyleyen Soylu, ağır hasarlı evlerde oturan vatandaşlara toplam 41 bin lira yardımda bulunulacağını da duyurdu.

11:22 -
Haberler Gündem
Son dakika: Depremzedeler kaç lira destek alacak? Süleyman Soylu açıkladı!

Soylu’nun açıkladığı destek programında yer alan yardımlar şöyle;

– Evi tamamen yıkılanlara 41 bin TL yardım yapılacak.

– Eşyasını alabilen vatandaşlara ise yaklaşık 11 bin lira kira yardımı yapılacak.

– Köylerde evi yıkılanlara 11 bin lira acil yardım ve 5 bin lira da eşya yardımı için destek verilecek.

– Orta hasarlı evlerde oturanlara ise 5 bin lira destek ve 27 bin lira güçlendirme kredisi verilecek.

– Günlük 50 bin kumanya dağıtılacak.

– Deprem bölgesine bin konteynerden oluşan geçici konaklama alanı oluşturulacak.

– Şu ana kadar 45 barınma alanı belirledik. Bölgeye 24 bin 402 çadır sevk edildi.

KURUM’DAN HASARLI BİNA AÇIKLAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da hasarlı bina sayılarıyla ilgili bilgi verdi. Kurum, “Bugün itibarıyla Elazığ merkez, Sivrice ve Maden’de 50 yıkık binamız mevcut. 308 ağır hasarlı, 150 de orta hasarlı binamız mevcut. Bu binalarımızdan 22 tanesi acil yıkılacak binalardan oluşuyor” dedi.

İLGİLİ HABERSon dakika... Elazığ depreminde ölü sayısı 39'a yükseldiSon dakika... Elazığ depreminde ölü sayısı 39'a yükseldi
deprem Elazığ İçişleri Bakanı Malatya son dakika Süleyman Soylu
Son güncelleme: 11:42 27.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more