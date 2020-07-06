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Son dakika… Bakan Soylu: ‘Alabaylar Çetesi’ çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir’de bir uyuşturucu çetesinin daha çökertildiğini duyurdu. Bakan Soylu açıklamasında, "Sokak satıcılarını koordine eden 'Alabaylar Çetesi'ne bir yıllık takip neticesinde darbe, 59 tutuklu" ifadelerine yer verdi. 

13:10 -
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Son dakika… Bakan Soylu: ‘Alabaylar Çetesi’ çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de sokak satıcılarını koordine eden uyuşturucu çetesinin çökertildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “İzmir’de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden ‘Alabaylar Çetesine’ bir yıllık takip neticesinde darbe… 59 tutuklu… Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli makamlara şükranlarımızla” ifadesine yer verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini Nihat Alabay ve Sedat Alabay kardeşlerin yaptığı çeteyle ilişkili toplam 96 şüpheli hakkında soruşturma başlatmıştı. (DHA)

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Son güncelleme: 13:21 06.07.2020
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