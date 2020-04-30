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Son dakika… Bakan Soylu: Çemçe grubu tamamen yok edildi!

Jandarma Genel Komutanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Çemçe grubu tamamen yok edilmiştir" dedi.

17:17 -
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Son dakika… Bakan Soylu: Çemçe grubu tamamen yok edildi!

Jandarma Genel Komutanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Kars’ın Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerinin devam eden operasyonlarda bugün 2 teröristi daha etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

“ÇEMÇE GRUBU TAMAMEN YOK EDİLDİ”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından şu mesajları paylaştı:

* Kahraman Jandarma’mız iki günde, Kars Kağızman'da yaptığı operasyonda PKK'lı 7 teröristi etkisiz hale getirerek Çemçe grubunu tamamen yok etmiştir.

* Allah kahramanlarımızı muhafaza etsin…

İçişleri Bakanı Kars PKK son dakika Süleyman Soylu terörist Twitter
Son güncelleme: 17:19 30.04.2020
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