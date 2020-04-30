Son dakika… Bakan Soylu: Çemçe grubu tamamen yok edildi!

Jandarma Genel Komutanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Kars’ın Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerinin devam eden operasyonlarda bugün 2 teröristi daha etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
“ÇEMÇE GRUBU TAMAMEN YOK EDİLDİ”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından şu mesajları paylaştı:
* Kahraman Jandarma’mız iki günde, Kars Kağızman'da yaptığı operasyonda PKK'lı 7 teröristi etkisiz hale getirerek Çemçe grubunu tamamen yok etmiştir.
* Allah kahramanlarımızı muhafaza etsin…