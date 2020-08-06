Son dakika! Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Gündemimizde yok
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen corona virüsü tedbirlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Soylu "Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım" uyarısında bulundu. Soylu, sokağa çıkma kısıtlaması iddialarıyla ilgili "Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok" ifadelerini kullandı.