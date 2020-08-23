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Son dakika… Bakan’ın koruma ekibi kaza yaptı! Yaralılar var!

Giresun'da yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koruma ekibi Çorum'da kaza yaptı. Aracın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada 4 koruma yaralandı.

Sozcu.com.tr
15:20 -
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Son dakika… Bakan’ın koruma ekibi kaza yaptı! Yaralılar var!

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığında görevli polis memuru Ayhan B. yönetimindeki 06 AY 6639 plakalı otomobilin Çorum-Samsun karayolunun Eskice köyü kavşağında lastiği patladı. Araç, su kanalını da aşarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü Ayhan B. ile araçta bulunan polis memurları Onur Ş., Eyüp P. ve İsmail N. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar da sağlık ekiplerine yardımcı oldu. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi alına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun’un Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde dün akşam meydana gelen sel felaketinin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgede bulunuyor. (İHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Çorum Giresun kaza son dakika
Son güncelleme: 15:38 23.08.2020
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