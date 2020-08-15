Son dakika… Bakanlık açıkladı: Gri listedeki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Ağustos tarihinde Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan Ardem Ararat/Berivan kod adlı Sultan Oruç olduğu tespit edildi. Teröristin katıldığı eylem olarak 10.09.2018 tarihinde Bitlis kırsalında zırhlı araca yönelik EYP'li eylemi gerçekleştiren teröristlerin arasında bulunduğu belirlendi ” denildi.

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