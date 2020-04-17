Son dakika… Bakanlık duyurmuştu: Ve başladı!

Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında ilki geçtiğimiz hafta uygulanan ve bu hafta sonu yinelenecek olan sokağa çıkma yasağı bu gece 00.00’da başlıyor. Pazar gecesi 00.00’da sona erecek yasak öncesi bazı vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. İçişleri de yasak için geri sayım sürerken valiliklere uygulama yapılması talimatı verdi.

İÇİŞLERİ’NDEN TALİMAT

İçişleri Bakanlığı da sokağa çıkma yasağı ve daha önceden alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla 15.00-24.00 saatleri arasını işaret ederek şunların altını çizdi:

* Market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde ve sokaklar, akaryakıt istasyonları gibi yerlerde sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı uygulamalarına ilişkin denetimler en üst seviyede yapılacak.

* Toplu taşıma araçlarında ve duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar denetlenecek. Bugün saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market gibi iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek.Sosyal mesafe ihlallerinin olabileceği yerlerde, sosyal mesafeyi sağlayacak tedbirler alınacak.