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Son dakika… Ramazan genelgesi! İçişleri Bakanlığı’ndan yeni yasaklar

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ramazan tedbirleri genelgesi gönderildi. Genelgeye göre yeni tip Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.

23:46 -
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Son dakika… Ramazan genelgesi! İçişleri Bakanlığı’ndan yeni yasaklar

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*İftar saati ve hemen öncesi oluşabilecek pide kuyruklarının meydana getireceği yoğunluk, Covid-19 salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak.

*Ramazan davulcularının tek tek vatandaşları/haneleri dolaşarak bahşiş toplaması salgın riskini artıracağından geleneksel hizmetlerinin karşılığı yerel yönetimlerce karşılanabilecek, aksi takdirde ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına müsaade edilmeyecek ve faaliyetlerine izin verilmeyecek. DHA

AYRINTILAR GELİYOR…

İçişleri Bakanlığı Ramazan son dakika
Son güncelleme: 23:54 21.04.2020
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