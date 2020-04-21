Son dakika… Ramazan genelgesi! İçişleri Bakanlığı’ndan yeni yasaklar

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*İftar saati ve hemen öncesi oluşabilecek pide kuyruklarının meydana getireceği yoğunluk, Covid-19 salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak.

*Ramazan davulcularının tek tek vatandaşları/haneleri dolaşarak bahşiş toplaması salgın riskini artıracağından geleneksel hizmetlerinin karşılığı yerel yönetimlerce karşılanabilecek, aksi takdirde ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına müsaade edilmeyecek ve faaliyetlerine izin verilmeyecek. DHA

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