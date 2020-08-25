Son dakika… Bakanlıktan sosyal medyada uygunsuz fotoğrafı paylaşılan kadınla ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı, kucağında bebeği bulunan kadının uygunsuz fotoğrafları ile mesajların sosyal medyada paylaşılması ile ilgili açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Sosyal medya platformu Twitter’da, #elifsaritutuklansin’ etiketi ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; söz konusu fotoğrafları paylaşan @elif.antplii isimli/rumuzlu Instagram hesabını kullanan Y. E. isimli erkek şahıs, Gaziantep ilinde yakalanarak hakkında adli işlemler başlatılmıştır.

* Bahsi geçen hesaptaki şahısların yabancı uyruklu ve yurtdışında yaşayan şahıslar oldukları, dolayısıyla konunun ülkemizle bir bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır.

* Y. E. isimli şahsın bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek ülkemizde yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı belirlenmiştir. DHA