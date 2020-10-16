Son dakika… Barış Atay’a saldıranlar için istenen ceza belli oldu

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay, 30 Ağustos gecesi İstanbul Kadıköy’de bir mekandan çıkarken saldırıya uğramıştı. Beş kişilik bir grup, ‘vatan haini’ dedikleri Atay’ı yere düşürerek tekmelemişlerdi. Saldırıdan 48 saat sonra gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan üç kişiyle ilgili iddianame hazırlandı.

İddianameye göre tutuklulardan birinin ‘Kamu görevlisine karşı yaralama’, ‘Kamu görevlisine karşı hakaret’ suçlarından 3 yıl 10 ay, diğer iki tutuklunun ise ‘Kamu görevlisine karşı yaralama’ suçundan 1 yıl 6’şar ay hapsi istendi.

BİR DAKİKA BOYUNCA VURDULAR

İddianamede, Barış Atay'ın kendini korumaya çalıştığı sırada şüpheliler Ç.B. ve Ç.H.Ç. ile kimliği belirlenemeyen bir kişinin daha saldırıp yaklaşık bir dakika boyunca vücudunun çeşitli bölgelerine vurdukları kaydedildi. Daha sonra şüphelilerin olay yerinden kaçtığının kaydedildiği iddianamede, Atay'ın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralandığı aktarıldı.

Şüphelilerin ifadelerinde Atay'dan yol istediklerini, müştekinin kendilerine hakaret etmesi üzerine kavga çıktığını, müştekinin milletvekili olduğunu bilmediklerini söylediklerine yer verildi.

EL ÇIRPARAK ÇAĞIRDI

Savcılığın incelediği kamera görüntülerinde, şüpheli Ö.C.'nin mekanın önünde görünüp geride bulunan üç kişiyi el çırparak çağırdığı, ardından şüphelilerin Barış Atay'ın yürüdüğü istikamete doğru ilerledikleri aktarıldı.

TAKİP ETMİŞLER

Olayın gerçekleştiği sokağın toplam beş metre genişliğinde olduğunun anlatıldığı iddianamede, şüphelilerin gece saat 01.00 itibarıyla bu sokakta yan yana yürüyen iki kişiden yol istemelerini gerektirecek bir durumun söz konusu olamayacağı da belirtildi. Öte yandan şüphelilerin Barış Atay'ı mekan çıkışından itibaren takip ettiklerinin kamera kayıtlarıyla sabit olduğu kaydedildi.

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