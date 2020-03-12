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Son dakika… Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden acı haber: 1 şehit

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn'da yapılan yol kontrolü sırasında teröristlerce bomba yüklü araçla yapılan saldırı sonucu, 1 jandarma uzman onbaşı ve 3 yerel güvenlik personeli şehit oldu. Saldırıda yaralanan 10 kişinin de Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

17:23 -
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Son dakika… Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden acı haber: 1 şehit

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Barış Pınarı Harekâtıyla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde 12 Mart 2020 saat 12.40 sıralarında, yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucu bir (1) Jandarma Uzman Onbaşımız ve üç (3) yerel güvenlik personeli şehit olmuştur.

* Aynı saldırı sonucunda, yedisi sivil olmak üzere yaralanan on (10) kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

* Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

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Son güncelleme: 17:36 12.03.2020
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