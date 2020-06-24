Son dakika… Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser hakkında tahliye kararı!
Libya'da şehit olan MİT mensubunun bilgilerinin ifşa edildiği iddiasına ilişkin gazetecilerin yargılandığı davada savcı esasa ilişkin mütalaasını hazırlamak için dosyanın kendisine gönderilmesini istedi. Savcı tutuklu sanıkların tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini istedi. Mütalaanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme gazeteciler Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in tahliyesine karar verdi.
Son güncelleme: 21:42 24.06.2020